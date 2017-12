NBA lança seus produtos no Brasil A festa teve hambúrguer e cachorro-quente, cardápio mais do que adequado à ocasião: o anúncio feito pela poderosa National Basketball Association (NBA), a liga norte-americana profissional de basquete, do licenciamento, fabricação e venda de seus produtos ? do uniforme de quadra ao chaveirinho ? no Brasil. A festa foi terça-feira, em São Paulo, e a previsão de Arturo Nuñez, diretor de Marketing da NBA para a América Latina, é que as primeiras peças cheguem ao mercado em um mês e meio. O vice-presidente internacional da NBA, Andrew Messick, garante conhecer a total preferência do público brasileiro pelo futebol ? ?como o hóquei, no Canadá?, compara. Mas diz que brasileiro também gosta da Fórmula 1 e do Guga. Não acha que o público seja atraído apenas por vitórias, o que não é rotina do basquete masculino do Brasil nos torneios internacionais. Para Messick, o basquete nacional é muito bom, ?melhor até que o do Canadá, com muitos atletas emergentes? e é ?inevitável (com uma NBA global) um brasileiro, um dia, jogar na liga?. Ele cita o destaque que brasileiras, como Helen e Janeth, tiveram na WNBA. Garante que os brasileiros gostam de basquete e da NBA ? 89% dos jovens entre 17 e 24 anos ouvidos em uma pesquisa conhecem a marca. A NBA, com a consultoria da #1 Sports, licenciou as empresas Imagine Action ? para fabricar a linha de produtos fora de quadra ? e a Filon Confecções ? que fará as réplicas dos uniformes ? para pôr a marca esportiva no mercado. Um torneio colegial ? com 16 escolas particulares de São Paulo ?, nos moldes da NBA, em parceria com a Interactus, será realizado, de abril a outubro, para divulgar a marca.