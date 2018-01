NBA lança um site em português Com três brasileiros inscritos para a temporada 2003/2004 - Nenê (Denver Nuggets), Leandrinho (Phoenix Suns) e Alex (San Antonio Spurs) -, NBA anunciou nesta terça-feira o lançamento da versão em português de seu site oficial: www.nba.com/brasil. A direção da liga norte-americana de basquete promete a cobertura durante todo o campeonato. A WNBA, a liga feminina que contou com a presença de três brasileiras na última temporada - Janeth (Houston Comets), Iziane (Phoenix Mercury) e Helen Luz (Washington Mystics) -, também terá destaque no site voltado ao torcedor do Brasil. "O site foi estabelecido em razão do interesse dos fãs e da imprensa brasileira, do crescimento dos brasileiros na NBA e WNBA e da importância do mercado brasileiro para a NBA", disse Arturo Nuñez, vice-presidente da liga para América Latina.