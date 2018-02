NBA: Leandrinho brilha na vitória do líder Phoenix Suns O armador brasileiro Leandrinho jogou 38 minutos, fez 24 pontos, deu quatro assistências e foi o principal destaque do Phoenix Suns na vitória sobre o Memphis Grizzlies por 108 a 102, no Arizona, na rodada de quarta-feira da NBA. Outro destaque foi o ala Shawn Marion, com 21 pontos e 16 rebotes. O Suns lidera a Divisão do Pacífico, com 32 vitórias e 17 derrotas. Outros resultados: Indiana Pacers 101 x 69 Portland Trail Blazers Washington Wizards 129 x 124 Golden State Warriors Toronto Raptors 118 x 125 San Antonio Spurs (após uma prorrogação) Detroit Pistons 97 x 87 Los Angeles Clippers New Jersey Nets 96 x 83 New York Knicks Charlotte Bobcats 100 x 92 Philadelphia Sixers New Orleans Hornets 109 x 102 Seattle Supersonics Milwaukee Bucks 94 x 89 Orlando Magic (após duas prorrogações) Minnesota Timberwolves 91 x 97 Cleveland Cavaliers Houston Rockets 78 x 89 Los Angeles Lakers Denver Nuggets 107 x 110 Chicago Bulls