NBA: Leandrinho comanda mais uma vitória do Phoenix Suns O Phoenix Suns manteve sua seqüência vitoriosa e bateu o Charlotte Bobcats, na prorrogação, por 115 a 106. E o armador brasileiro Leandrinho foi o grande destaque do jogo. Ele marcou 32 pontos - com sete cestas de três pontos - sua melhor marca na temporada. Esta foi a terceira vitória seguida deixou o Suns com a campanha de 47-14. O time é líder da Divisão Pacífico, e o segundo melhor da liga. Outro que brilhou foi o ala LeBron James. O ala lembrou que sua equipe, o Cleveland Cavaliers, ficou fora das semifinais da Conferência Leste no ano passado e foi o carrasco dos Pistons, na vitória por 101 a 97. O ala marcou 41 pontos, sua melhor marca na temporada, com oito assistências, sete rebotes, três roubadas de bola e um toco. A noite também foi do veterano pivô Shaquille O´Neal. Ele somou 24 pontos, nove rebotes e oito assistências para o Miami Heat vencer por 103 a 70 o Chicago Bulls. Foi a quarta vitória consecutiva do time da ´cidade dos ventos´. Já seu ex-time, o Los Angeles Lakers, perdeu sua quarta seguida (110 a 90 para o Milwaukee Bucks) e agravou ainda mais sua crise. O ala dominicano Charlie Villanueva fez 26 pontos, sua marca mais alta na campanha, e liderou o Bucks. O Lakers jogou sem Kobe Bryant, suspenso. Sem Carmelo Anthony, cestinha da liga, o Denver Nuggets perdeu por 110 a 96 para o Golden State Warriors, liderado por Baron Davis, com 22 pontos. Outros resultados da rodada da NBA: Toronto Raptors 94 x 87 Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers 92 x 89 Seattle Supersonics Atlanta Hawks 100 x 97 Washington Wizards Boston Celtics 80 x 111 Houston Rockets Utah Jazz 94 x 72 Indiana Pacers