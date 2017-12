NBA: Leandrinho é premiado por ´garra e espírito de luta´

Além do prêmio de melhor reserva da NBA, o ala-armador brasileiro Leandrinho, do Phoenix Suns, recebeu mais uma importante premiação nesta temporada da liga norte-americana de basquete, o Majerle Hustle Award, título dado devido sua ´garra e ao espírito de luta´. O brasileiro atuou por seis semanas nos playoffs da NBA após sofrer uma cirurgia no cotovelo esquerdo no início de junho e teve de atuar no sacrifício, usando uma proteção no local. Como não teve tempo para se recuperar, o ala-armador sentiu muito as dificuldades impostas por seu cotovelo, que dificultava uma das maiores características de seu jogo: o arremesso de três pontos. Já fora da disputa, Leandrinho se recupera da cirurgia. De acordo com os médicos do Phoenix Suns, a previsão de recuperação é de, no mínimo, dois meses. Por conta disso o ala-armador desfalca a seleção brasileira no Pan-Americano do Rio de Janeiro e é dúvida para o Pré-olímpico.