NBA: Leandrinho em ação na pré-temporada O armador Leandro Barbosa, do Phoenix Suns, entra em quadra nesta terça-feira, em Phoenix, contra o New Jersey Nets, iniciando a pré-temporada da NBA. Os jogos do campeonato começam no dia 28. Leandrinho, de 20 anos, foi escolhido no "draft" em junho - pelo San Antonio Spurs. Com excesso de armadores, os atuais campeões da NBA trocaram o brasileiro com o Phoenix Suns. Mas os Spurs acabaram com outro brasileiro - Alex, que fechou "contrato de risco" com o time (até janeiro, pode ser mandado embora; se ficar, será por dois anos). Por coincidência, a estréia oficial de Leandrinho na liga será contra o mesmo San Antonio, no dia 28. "Bem adaptado" ao novo time, Leandrinho está ansioso pela abertura oficial da temporada. "Estou bem preparado. A carga de treinos tem sido muito forte. Espero entrar em quadra amanhã ", disse o brasileiro, que tem recebido muitos conselhos de Stephon Marbury, um dos melhores armadores da NBA. Marbury chegou a reclamar que ficava longe do novato brasileiro no vestiário da equipe e tomou uma decisão. "Ele fez questão de mudar o armário de lugar só para ficar perto de mim. Tem sido um grande companheiro", contou Leandrinho. Na quinta-feira, os Suns enfrentam o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê Hilário, também pela pré-temporada.