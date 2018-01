NBA: Leandrinho faz 14 pontos na vitória do Suns Com 25 pontos do francês Boris Diaw e 14 do brasileiro Leandrinho, que jogou 29 minutos, o Phoenix Suns derrotou o Atlanta Hawks por 110 a 106 pela NBA. O Suns, que obteve duas vitórias seguidas depois de perder dois jogos consecutivos, nesta temporada registra 28 vitórias e 15 derrotas, a melhor performance da Divisão Pacífico. Diaw acertou 11 arremessos de quadra e 3 lances livres, conseguiu oito rebotes e deu cinco assistências para o Phoenix, que ganhou 12 partidas como equipe visitante. O canadense Steve Nash marcou 22 pontos, deu nove assistências e pegou oito rebotes para o Suns. O reserva Leandrinho mostrou serviço no tempo em que jogou. O brasileiro acertou 5 arremessos, incluindo um de três pontos, conseguiu seis rebotes e deu três assistências. No Atlanta Hawks, Joe Johnson, que liderou o ataque do time, fez 27 pontos. O Hawks (11 vitórias e 30 derrotas na temporada) perdeu oito dos últimos 10 jogos que disputou.