NBA: Leandrinho ganha, mas Nenê perde O Phoenix Suns, time do brasileiro Leandrinho na NBA, derrotou em casa o Houston Rockets em partida da noite deste sábado na liga de basquete norte-americana. Placar final: 102 a 87. Leandrinho esteve em quadra por dez minutos e marcou cinco pontos para o Suns, com um rebote. Em outra partida deste sábado, o Denver Nuggets perdeu em casa para o Seattle SuperSonics, por 115 a 106. Nenê, jogador brasileiro do Denver, jogou 27 minutos mas marcou apenas três pontos na derrota do time, com cinco rebotes. Veja os resultados das demais partidas da noite: New York Knicks 103 x 92 Atlanta Hawks New Orlans Hornets 94 x 89 Memphis Grizzlies Cleveland Cavaliers 95 x 87 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 92 x 87 New Jersey Nets L.A. Clippers 115 x 105 Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 102 x 80 Indiana Pacers San Antonio Spurs 101 x 91 Portland Trail Blazers