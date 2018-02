NBA: Leandro comemora título no Suns A vitória ontem à noite do Phoenix Suns sobre o Filadélfia Sixers, por 116 a 87, deu ao time do brasileiro Leandro Barbosa o primeiro título da Divisão do Pacífico em dez anos. Leandrinho esteve em quadra durante 18 minutos, fez sete pontos e pegou cinco rebotes. Outros resultados de ontem: Boston Celtics 100 Dallas Mavericks 112; Washington Wizards 102 Atlanta Hawks 99; Charlotte Bobcats 99 Chicago Bulls 102; Orlando Magic 108 Toronto Raptors 96; New Jersey Nets 95 Los Angeles Clippers 78; Detroit Pistons 99 Sacramento Kings 82; Milwaukee Bucks 109 Golden State Warriors 113; San Antonio Spurs 89 Seattle Supersonics 76; Utah Jazz 98 Denver Nuggets 109; Portland Trail Blazers 84 Houston Rockets 100.