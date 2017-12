NBA: LeBron coloca Cavaliers de Varejão em final inédita

O ala LeBron James foi o principal responsável pelo título da Conferência Leste conquistado na noite deste sábado pelo Cleveland Cavaliers, após a vitória por 98 a 82 sobre o Detroit Pistons, resultado que garantiu a equipe na grande final da NBA. Na partida que garantiu o título inédito para o Cavaliers, LeBron James marcou 20 pontos e pegou 14 rebotes. O reserva novato Daniel Gibson foi o cestinha do Cleveland, com 31 pontos, 19 deles no último período. O brasileiro Anderson Varejão jogou 28 minutos, nos quais marcou sete pontos, ao converter 3 de 9 arremessos de quadra e 1 de 3 lances livres. O brasileiro ainda deixou a quadra com sete rebotes. Com a vitória por 4 a 2 na melhor de sete partidas das finais da Conferência Leste, o Cavaliers disputará a final da NBA com o San Antonio Spurs a partir da próxima quinta-feira. O Pistons foi liderado por Richard Hamilton, com 29 pontos, enquanto Chris Webber marcou outros 13.