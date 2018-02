NBA: Lebron conduz vitória dos Cavaliers O armador Lebron James apresentou seu melhor basquete e, ao fazer 35 pontos, foi o grande nome do Cleveland Cavaliers na vitória de ontem por 98 a 86 sobre o Indiana Pacers. Foi a segunda vitória consecutiva dos Cavaliers e a primeiro sobre o Pacers depois de perder os dois primeiros confrontos na atual temporada da NBA. O ataque do Cavaliers teve 43,5% de acerto nos arremessos de quadra, contra 38,2% do Pacers. O pivô brasileiro Anderson Varejão jogou 18 minutos, pegou seis rebotes e marcou oito pontos. Outros resutados da rodada de ontem da NBA - Minnesota Timberwolves 93 Dallas Mavericks 102; Los Angeles Clippers 83 Chicago Bulls 78; Sacramento Kings 96 Houston Rockets 111; Boston Celtics 105 Washington Wizards 101; Toronto Raptors 128 Filadélfia Sixers 110; New York Knicks 80 Seattle SuperSonics 90; Orlando Magic 82 New Jersey Nets 98; Detroit Pistons 64 Utah Jazz 62; Denver Nuggets 101 Phoenix Suns 106.