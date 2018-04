NBA leva para a China jogos da pré-temporada de Clippers e Hornets

A NBA anunciou nesta quarta-feira que duas partidas da pré-temporada serão realizadas na China. Os duelos, marcados para outubro, serão entre o Charlotte Hornets, presidido por Michael Jordan, e o Los Angeles Clippers, time de Chris Paul.

O primeiro confronto será em Shenzhen, que nunca recebeu uma partida da NBA, em 11 de outubro. Depois, Clippers e Hornets voltarão a se encontrar no dia 14, dessa vez em Xangai. Os amistosos fazem parte do NBA Global Games, que realizou no Brasil partidas em 2013 e em 2014.

"O basquete está mais popular do que nunca e o Global Games China 2015 é parte do nosso compromisso de desenvolver o esporte na nação mais populosa do mundo. Esses jogos não vão apenas levar o entusiasmo da NBA aos fãs chineses, mas também oferecer à liga mais uma oportunidade de conhecer a rica história e cultura da China", afirmou Adam Silver, comissário da NBA.

Os duelos envolverão vários destaques da NBA, como Chris Paul, Blake Griffin, Jamal Crawford e DeAndre Jordan, todos do Clippers, que terão pela frente nomes como Al Jefferson, Kemba Walker e Michael Kidd-Gilchrist.

"O Charlotte Hornets está muito animado para participar do NBA Global Games China e ajudar no crescimento da marca NBA internacionalmente, apresentando a força da nossa franquia e do nosso time aos milhões de fãs chineses do basquete", disse Jordan.