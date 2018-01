NBA leva sua festa ao Velho Continente A NBA volta à Europa com seus jogos de pré-temporada. Hoje jogam San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies, em Paris. O interesse é a venda da transmissão de tevê de sua temporada na Europa e estender sua influência ? há tempos vem ?aceitando? profissionais do velho continente, abrindo-se ainda para Caribe, Ásia e, mais recentemente, à América do Sul (só de brasileiros, este ano são três: Alex, que está nos Spurs, atuais campeões, em Paris; Leandrinho, do Phoenix Suns, e Nenê, do Denver Nuggets). Esses jogos do McDonald?s em Paris poderão finalmente ser o ?start? para a futura ?NBA Europe?. Leia mais no Jornal da Tarde