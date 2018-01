NBA: Lewis faz 45 pontos; Seattle vence Com uma espetacular atuação de Rashard Lewis, que assinalou 45 pontos, o Seattle Supersonics venceu na noite de ontem o Orlando Magic por 113 a 104. Foi a melhor partida de Lewis na atual temporada da NBA. Nem a expulsão de Ray Allen - que se desentendeu com Keyon Dooling, do Orlando, no segundo quarto - abalou a equipe de Seattle. Outros resultados: Indiana Pacers 112 Milwaukee Bucks 88; Philadelphia Sixers 102 Utah Jazz 110; Washington Wizards 103 Atlanta Hawks 72; Toronto Raptors 95 Charlotte Bobcats 86; New York Knicks 117 Dallas Mavericks 115; Minnesota Timberwolves 99 Chicago Bulls 93; Houston Rockets 80 Sacramento Kings 88; Portland Trail Blazers 113 Los Angeles Lakers 103; Golden State Warriors 96 Miami Heat 110.