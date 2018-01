NBA: McGrady e Ming comandam segunda vitória do Rockets Mais uma vez a solidez no jogo defensivo e o domínio nos rebotes foram o segredo do Houston Rockets para vencer por 98 a 90 o Utah Jazz no segundo jogo da primeira rodada dos playoffs da liga, em uma disputa melhor-de-sete. O ala-armador Tracy McGrady, com 31 pontos, 10 rebotes e cinco assistências, e o pivô chinês Yao Ming, com 27 pontos e nove rebotes, comandaram o ataque do Rockets. A boa atuação dos dois compensou os 41 pontos (melhor marca como profissional), 12 rebotes e seis assistências do ala-pivô Carlos Boozer para o Jazz. A vitória deu ao Rockets a vantagem de 2 a 0 na eliminatória. O próximo jogo será no Energy Soluctions Arena, em Salt Lake City, nesta quinta-feira. O Jazz nunca foi capaz de superar uma desvantagem de 2 a 0 e ganhar um playoff. A equipe perdeu 16 dos últimos 17 jogos fora de casa jogando na fase final da liga norte-americana de basquete.