NBA: McGrady sofre nova lesão e desfalca Rockets Os temores de uma lesão nas costas se confirmaram depois que os médicos do para o Houston Rockets diagnosticaram que o astro Tracy McGrady terá que ficar afastado das quadras por, pelo menos, cinco semanas. A lesão nas costas, um problema constante na temporada para McGrady, chega no pior momento, quando a equipe, com quatro vitórias consecutivas, tenta conseguir o oitavo lugar da Conferência Oeste que garanta a classificação para a fase final do campeonato. McGrady sofreu com lesões e problemas nas costas três vezes nesta temporada e desfalcou a equipe em 15 partidas. Depois do triunfo do Rockets por 103 a 99 na quarta-feira passada sobre o Indiana Pacers, McGrady, quem não pôde jogar o quarto período, viajou para Los Angeles para ser examinado pelo médico Robert Watkins. Segundo o diagnóstico de Watkins, McGrady tem uma nova lesão nas costas por causa de uma má queda na partida contra o Portland Trail Blazers no domingo passado. "É bastante frustrante", comento McGrady. "Tenho sofrido durante toda a temporada, e é o mesmo problema que sempre me incomodou". Os médicos do Rockets seguirão observando as costas de McGrady durante o fim de semana no centro médico Memorial do Texas, em Houston. Embora o Rockets tenha a marca de 2-13 quando McGrady está fora, nas últimas vitórias o jogador não foi fundamental porque o destaque vem sendo o pivô chinês Yao Ming, que está jogando seu melhor basquete desde que chegou à NBA. "Não acho que tenhamos muito que dizer com relação à queda de McGrady; todos sabemos a classe e qualidade de jogador que é, portanto a equipe terá que faz um esforço dobrado para tentar compensar sua ausência", comentou o treinador do Rckets, Jeff Van Gundy. O Rockets têm sua primeira prova de fogo sem McGrady neste domingo, quando enfrentarão os atuais campeões de liga, o San Antonio Spurs.