NBA: Memphis perto dos playoffs O Memphis Grizzlies deu um passo importante em direção à fase final da atual temporada NBA ao vencer ontem o Charlotte Bobcats por 102 a 95, com destaque para a atuação do atacante Shane Battier, que fez 25 pontos e 11 rebotes. O Grizzlies (44-32) ganhou três partidas consecutivas e está quatro jogos e meio à frente do Minnesota Timberwolves. Outros resultados: Detroit 80, Miami 72; New York 113, Indiana 112; Sacramento 124, L.A. Lakers 105; Portland 90, New Orleans 81; San Antonio 136, Golden State 134.