NBA: Miami, 6ª vitória consecutiva Dwyane Wade e o astro Shaquille O´Neal, do Miami Heat, venceram ontem à noite o duelo com Allen Iverson e Chris Webber, do Philadelphia Sixers. Juntos, Wade e O´Neal fizeram 57 pontos, na vitória por 108 a 100, e ajudaram o Miami a firmar-se como a melhor equipe da Conferência Leste da NBA na atual temporada. Foi a sexta vitória consecutiva do time de O´Neal. Outros resultados de ontem da NBA: Chicago Bulls 90 Milwaukee Bucks 85; Dallas Mavericks 113 Toronto Raptors 105; Denver Nuggets 111 Portland Trail Blazers 98; Los Angeles Clippers 102 Memphis Grizzlies 105.