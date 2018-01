NBA: Miami Heat bate Cavaliers e garante vaga nos playoffs Os atuais campeões da NBA, o Miami Heat, garantiram passagem à fase de playoffs com sete partidos para o fim da temporada regular, após conseguir uma importante vitória nesta rodada. Junto com o Heat, o San Antonio Spurs também deu um grande passo na luta com o Phoenix Suns para conseguir a segunda melhor marca da Conferência Oeste na liga. A ausência de Dwyane Wade e os erros em lances livres não impediram que o Heat obtivesse a vitória que garantiu sua classificação à fase final. O Heat conseguiu o triunfo em território inimigo, diante de uma das equipes que lutam pelo título, o Cleveland Cavaliers, que ainda conseguiu forçar a prorrogação, mas, no final, perdeu para a equipe de Miami por 94 a 90. O pivô Shaquille O´Neal e o ala-pivô Antoine Walker, com 20 pontos cada, lideraram o ataque do Heat, que teve 44,9% de acerto nos arremessos em quadra, mas só 50% nos lances livres após ter errado 13 de 26 lançamentos. Enquanto Wade via do banco sua equipe dominando os três primeiros períodos, no último tudo foi diferente e o Cavaliers que, com 42 segundos para o termino do tempo regulamentar de partida, empatou o marcador em 83 a 83, depois que o ala LeBron James converteu dois lances livres e deixou um parcial de 27 a 14 no quarto final. O Heat, que há várias semanas tinha dúvidas sobre sua classificação para a fase final, agora é líder da Divisão Sudeste com um jogo e meio de vantagem sobre o Washington Wizards, que tiveram uma rodada de descanso, mas com a má notícia de que Gilbert Arenas passou pela sala de cirurgia e desfalcará o time pelo resto da temporada. O´Neal cumpriu sua missão de líder ao converter 9 de 13 arremessos em quadra e 2 de 5 lances livres, pegou oito rebotes, deu duas assistências e um toco. Pelo Cavaliers, o ala-pivô brasileiro Anderson Varejão saiu da reserva e jogou 23 minutos, convertendo dois pontos (em lances livres), mas falhou em seis arremessos em quadra. Na defesa também não foi bem em comparação com atuações anteriores: ele pegou três rebotes. Além disso, deu apenas uma assistência. James voltou ficar frustrado em determinados momentos da partida devido ao jogo de sua equipe. Embora o ala tenha conseguido 35 pontos com nove rebotes e cinco assistências no final, a derrota custou caro ao Cavaliers (45-31), que caiu da terceira para a quinta colocação da Conferência Leste. O armador francês Tony Parker conseguiu sua melhor marca de cestas durante a temporada e levou o San Antonio Spurs à vitória sobre o Phoenix Suns por 92 a 85. Parker liderou o ataque dos texanos com 35 pontos, após converter 12 de 22 arremessos em quadra e 11 de 14 lances livres. O ala-pivô Tim Duncan também contribuiu com uma ótima performance: 22 pontos, 10 rebotes, cinco assistências e cinco tocos. Pelo Phoenix Suns, o ala-armador brasileiro Leandrinho - assim como o compatriota Varejão - também não teve sua melhor noite diante da defesa do Spurs e fez apenas 12 pontos após jogar 38 minutos como titular e converter 5 de 18 arremessos em quadra, com cinco tentativas falhas de cestas de três. Leandrinho ficou com apenas um rebote e uma assistência, recuperou duas bolas e cometeu três faltas pessoais. Já o armador canadense Steve Nash conseguiu 20 pontos - com sete assistências e quatro rebotes -, mas perdeu o duelo contra o rival Parker. A vitória deixou o Spurs com marca de 56 vitórias e 19 derrotas, a apenas duas do Suns (54 vitórias e 21 derrotas), que ocupam o segundo lugar da Conferência Oeste e têm também a segunda melhor marca da liga.