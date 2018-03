NBA: Miami perto da classificação Nem a ausência de Shaquille O´Neal, contundido, impediu a terceira vitória ontem à noite do Miami Heat por 102 a 95 sobre o Washington Wizards, na melhor de sete. O veterano Alonzo Mourning, de 35 anos, jogou como titular no lugar de O´Neal e deu conta do recado. Vencendo o jogo de sábado o Miami liquida a série.