NBA: Miami vence e faz 2 a 1 Dwayne Wade, com 36 pontos, e Shaquille O´Neal, com 24, comandaram na noite de ontem a vitória do Miami Heat sobre Detroit Pistons por 113 a 104. Agora, a equipe de Miami está com vantagem de 2 a 1 na série melhor de sete da Conferência Leste da NBA. A quarta partida será disputada amanhã, em Detroit.