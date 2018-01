NBA: Miami vence jogo dramático Numa partida emocionante, com duas prorrogações, o Miami Heat venceu ontem à noite o New Jersey Nets, por 108 a 105, e agora tem vantagem de 3 a 0 nos playoffs. O próximo jogo, que poderá decidir a série melhor de sete, será disputado domingo no ginásio dos Nets.