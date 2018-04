NBA multa dirigente em US$ 500 mil A NBA multou o principal executivo do Dallas Mavericks, Mark Cuban, em US$ 500 mil por fazer várias críticas às arbitragens da competição. Já é a oitava vez que Cuban sofre esse tipo de penalidade - no ano passado, ele foi multado 7 vezes pelo mesmo motivo. No mês passado, Cuban afirmou que havia contratado um expert em estatísticas para analisar as arbitragens na NBA nas partidas dos Mavericks e, segundo este profissional, os árbitros estariam marcando menos faltas, e que todos os jogadores e técnicos adversários sabem disso, o que os fariam jogar com mais ?veemência?.