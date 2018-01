NBA multa dono de time em US$ 100 mil O dono do time de basquete Dallas Mavericks, Mark Cuban, foi multado nesta sexta-feira em US$ 100 mil pela NBA por fazer gestos obscenos para os árbitros e criticar o trabalho deles. Cuban já acumula US$ 500 mil em multas nesta temporada, um recorde na história liga de basquete norte-americana. "Os dirigentes da NBA podem continuar me multando o quanto quiserem porque eu vou agir com os árbitros da mesma maneira que eles atuam na quadra contra a minha equipe", disse Duban, um milionário do ramo de internet. "Eles continuam sem perceber que o problema não são as nossas críticas aos árbitros e sim eles que não sabem como resolver a falta de profissionalismo dos juízes."