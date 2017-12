NBA não vê duelo entre brasileiros Poupado por conta de uma contusão, o ala Nenê não participou da vitória do Denver Nuggets sobre o Toronto Raptors por 112 a 106 na madrugada desta quinta-feira. O pivô Baby também ficou fora da partida, mas por opção do treinador dos Raptors. Os alas Carmelo Anthony e Kenyon Martin foram os responsáveis pela reabilitação da equipe na NBA, que perdeu no sábado para o Sacramento Kings. Eles marcaram 30 e 24 pontos, respectivamente. O maior pontuador dos Raptors foi Jalen Rose, com 30. Outro duelo entre brasileiros na liga norte-americana de basquete não foi possível também por causa de lesões. O Phoenix Suns, de Leandrinho - fora do jogo por ter sofrido uma entorse no tornozelo direito - bateu o New Orleans Hornets, de Alex Garcia, por 95 a 84. O brasileiro marcou 4 pontos, fez quatro rebotes e realizou duas assistências na partida. O cestinha da partida foi Amare Stoudemire, com 38 pontos marcados. Destaque para o armador Kobe Bryant na vitória com folga do Los Angeles Lakers sobre o Los Angeles Clippers por 103 a 89. Ele foi o nome do jogo ao marcar 23 pontos, 11 assistências e seis rebotes e garantir o segundo triunfo consecutivo para sua equipe. Confira os demais resultados: Washington Wizards 110 x 105 Boston Celtics, Orlando Magic 107 x 92 Utah Jazz, Indiana Pacers 93 x 86 Atlanta Hawks, New Jersey Nets 68 x 79 Seattle SuperSonics, Detroit Pistons 93 x 85 Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks 106 x 113 Miami Heat, Portland Trail Blazers 82 x 101 Memphis Grizzlies e Golden State Warriors 98 x 85 Chicago Bulls Confira os demais jogos desta quinta-feira: Philadelphia Sixers x San Antonio Spurs Charlotte Bobcats x Cleveland Cavaliers Houston Rockets x New York Knicks