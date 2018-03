NBA: Nenê assina contrato com Denver O ala-pivô brasileiro Nenê assinou, nesta terça-feira, um contrato de três anos para atuar pela equipe do Denver Nuggets, equipe que adquiriu os direitos do New York Knicks. Nenê, ex-Vasco, foi o sétimo jogador escolhido no draft da NBA. Segundo fontes ligadas à NBA, o brasileiro vai receber US$ 6,8 milhões por três temporadas. Nenê, de 19 anos, teve como média 13,2 pontos e dez rebotes na última temporada pelo Vasco. Juntamente com Nenê, o Denver obteve os direitos dos experientes Marcus Camby e Mark Jackson em troca de Antonio McDyess.