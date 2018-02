NBA: Nenê leva a melhor no duelo contra Anderson Varejão O ala brasileiro Nenê teve uma atuação decisiva na vitória do Denver Nuggets sobre o Cleveland Cavaliers, por 105 a 93, na rodada da NBA. Nenê, que não jogou bem na partida de sexta contra o Toronto Raptors, marcou 21 pontos contra o Cavs em 32 minutos em quadra. O ala-pivô acertou 9 de 12 arremessos de quadra, com 3 de 7 lances livres, obteve nove rebotes, deu duas assistências e deu um toco. Já o brasileiro do Cleveland, Anderson Varejão, jogou 22 minutos e, embora tenha tido uma atuação perfeita, com 2 de 2 nos arremessos de quadra, marcou apenas quatro pontos e recuperou uma bola. A equipe do Dallas Mavericks esqueceu o pequeno tropeço de duas derrotas seguidas que teve, já que Nowitzki e Howard, com 28 pontos cada um, voltaram a ser uma equipe vencedora e deram a sexta vitória consecutiva ao vencer por 104 a 97 o Atlanta Hawks. Já o ala-armador Kobe Bryant não conseguiu marcar mais de 50 pontos pela quinta partida seguida, apesar de ter liderado o Los Angeles Lakers em sua quinta vitória consecutiva. Bryant, com 43 pontos, teve uma seqüência de quatro partidas seguidas marcando pelo menos 50 quebrada, mas liderou a vitória do Lakers por 115 a 113 sobre o Golden State Warriors. O ala-armador tinha se transformado no segundo jogador da história da NBA a conseguir esta seqüência, unindo-se ao lendário Wilt Chamberlain, que fez 50 ou mais pontos em sete partidas seguidas na temporada de 1961. Líder da Conferência Leste, o Detroit Pistons, venceu o Milwaukee Bucks por 121 a 95. O ala Tayshaun Prince fez 28 pontos e liderou o Pistons, que, com 44 vitórias e 25 derrotas, continua com a melhor marca da Conferência Leste, liderando a Divisão Central. A surpresa da rodada foi a vitória do Sacramento Kings sobre o Phoenix Suns, por 100 a 107. O Suns já garantiu o título da Divisão do Pacífico. O armador Mike Bibby fez 37 pontos e encestou dois de nove lançamentos de três pontos, a melhor marca de sua carreira, a 1min15s do fim da partida. Pelo Suns, o armador brasileiro Leandrinho liderou com 27 pontos, sua terceira melhor marca até agora na temporada, após ter feito 32 pontos em duas oportunidades, e 30 outra vez. Ele acertou 12 de 22 arremessos de campo, entre eles 3 de 9 de três pontos, entre eles cinco rebotes e pegou duas assistências. O San Antonio Spurs conseguiu a terceira vitória consecutiva ao derrotar o Seattle Supersonics, liderado pelo ala-armador argentino Emanuel Ginóbili, com 19 pontos. O Spurs venceu a 16.ª das últimas 18 partidas que disputou e se mantém na vice-liderança da Divisão Sudoeste. Outros resultados da NBA: Indiana Pacers 90 x 92 Chicago Bulls Minnesota Timberwolves 94 x 93 Portland Trail Blazers New Orleans Hornets 106 x 94 Houston Rockets