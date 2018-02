NBA: Nenê pode ser trocado com Francis ou Frye O pivô brasileiro Nenê Hilário, que defende o Denver Nuggets na NBA e ainda se recupera de lesão no joelho, pode ser trocado até quinta-feira, de acordo com a imprensa norte-americana. Os Nuggets teriam interesse em contratar o armador Steve Francis, do Orlando Magic, e o novato pivô Channing Frye, do New York Knicks. Além de Nenê, o armador Earl Watson e o arremessador Voshon Lenard estão sendo oferecidos como moeda de troca.