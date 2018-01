NBA: Nenê pode voltar nesta temporada O pivô brasileiro Nenê Hilário pode voltar à jogar pelo Denver Nuggets ainda nesta temporada da NBA, após sofrer uma cirurgia no joelho direito, em novembro. A previsão inicial dos médicos era de que ele se recuperasse após o fim do campeonato (19 de abril). O gerente-geral do time, Kiki Vandeweghe, afirmou: ?Existe a chance. Esta é uma avaliação médica. Quero que Nenê se sinta à vontade quanto a um possível retorno?, disse o dirigente. O Nuggets faz campanha apagada: 18 vitórias e 18 derrotas e está na oitava colocação da Conferência Oeste, e em segundo na Divisão Noroeste. Os oito primeiros da conferência e garantem uma vaga nos playoffs.