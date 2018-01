NBA: Nenê renova com o Denver por mais seis temporadas Mesmo sem jogar a última temporada da NBA por causa de uma grave lesão no joelho - sofrida logo na partida de estréia contra o San Antonio Spurs -, o ala/pivô brasileiro Nenê Hilário acertou sua renovação de contrato com o Denver Nuggets neste final de semana. O jogador assinou um novo compromisso por mais seis temporadas e ganhará 60 milhões de dólares por esse tempo de contrato. Nenê, primeiro brasileiro a ser titular de uma equipe da NBA, está no Denver há quatro anos e é peça importante para o treinador George Karl. Ainda se recuperando da cirurgia no joelho, o ala/pivô não deverá participar do Mundial pela seleção brasileira para se preparar melhor para a nova temporada da Liga Norte-Americana de Basquete. Além de renovar com Nenê, a diretoria do Denver Nuggets tratou de manter o ala Carmelo Anthony, maior craque da equipe, por mais cinco anos. Por esse tempo de contrato, Anthony receberá 80 milhões de dólares. Na última temporada, vencida pelo Miami Heat, o time do Colorado se classificou aos playoffs e foi eliminado logo na primeira rodada pelo Los Angeles Clippers.