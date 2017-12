NBA: Nenê sofre contusão na estréia O San Antonio Spurs iniciou a briga pelo tetra-campeonato da Liga Norte-Americana de basquete profissional com uma vitória, na noite de terça-feira, sobre o Denver Nuggets, do ala-pivô brasileiro Nenê Hilário, por 102 a 91. Para o brasileiro, pior que a derrota pode ter sido a contusão sofrida logo no jogo de estréia. Devido a sucessivas contusões na virilha, Nenê não pode mostrar todo seu basquete na temporada passada. Antes do jogo desta madrugada, confiante, o brasileiro disse que, sem contusões, seu time é um dos favoritos para ir às finais da NBA. Ele não imaginava que, no segundo quarto, sofreria uma contusão aparentemente séria no joelho. Sua situação preocupa o técnico Gregg Popovich. Na sua primeira partida na temporada da NBA, outro brasileiro, Leandrinho, do Phoenix Suns, também não deu sorte. O time dele perdeu para o Dallas Mavericks, por 111 a 108. Já o New Orleans Hornetts - em partida disputada em Oklahoma City, devido à destruição parcial da cidade de New Orleans pelo furacão Katrina -, não tomou conhecimento do Sacramento Kings: venceu com facilidade por 93 a 67.