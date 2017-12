NBA: Nenê sofre lesão grave na estréia O pivô brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, sofreu torção nos ligamentos do joelho direito no primeiro quarto de jogo na abertura da temporada 2005/2006 da NBA, na noite desta terça-feira, contra o San Antonio Spurs ? que venceu em casa por 102 a 91. Nesta quarta, Nenê ainda passaria por exames e teria reunião com os médicos do Denver para saber da gravidade da lesão. Com menos de três minutos em quadra, Nenê perdeu uma bola para Tim Duncan. Ao cair no chão, sentiu o joelho. Saiu de quadra carregado. No pouco tempo que jogou, não marcou nenhum ponto. Contundido na pré-temporada, o brasileiro se recuperou a tempo de voltar ao elenco do Nuggets ocupando a vaga de titular no lugar de Kenyon Martin, que estava machucado. Com sua saída por conta da contusão, Nenê foi substituído no jogo pelo mexicano Eduardo Najera, que somou 14 pontos e quatro rebotes, nos 22 minutos em que atuou. O Nuggets tinha até a última terça para estender o contrato de Nenê, o que não ocorreu. Até o fim do campeonato, o atleta ganhará passe livre restrito ? encerrada a temporada 2005/06, poderá negociar com qualquer outra equipe da NBA. O time de Denver terá o direito de cobrir a oferta. Nenê procura alguém disposto a lhe pagar cerca de US$ 10 milhões anuais. O Spurs, mesmo jogando em casa, teve dificuldade para superar o rival. O Nuggets chegou a abrir nove pontos na partida e esteve três pontos à frente no último quarto. Mas não conseguiu segurar o placar. O destaque da partida foi Tony Parker, do Spurs, que marcou 26 pontos. O argentino Manu Ginóbili, bicampeão da NBA com o Spurs e campeão olímpico com a Argentina em Atenas/2004, esteve em quadra por 29 minutos ? marcou dez pontos e apanhou quatro rebotes. ?Não acertei os arremessos, mas o resto da equipe jogou bem, incluindo o Fabricio, que teve uma grande estréia?, disse Ginóbili, referindo-se a seu compatriota Fabricio Oberto, que jogou 14 minutos no lugar do ala Tim Duncan e marcou seis pontos. Em Oklahoma, nova sede do New Orleans Hornets por conta do furacão ?Katrina?, o time da casa estreou com vitória sobre o Sacramento Kings: 93 a 67. No time de Sacramento, o ala dominicano Francisco García estreou na NBA com cinco pontos em 13 minutos de jogo. Na Philadelphia, o Bucks venceu o Philadelphia Sixers por 117 a 108. O destaque da partida foi o armador Allen Iverson, do Sixers, com sua mão certeira: anotou 35 pontos.