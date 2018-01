NBA: Nets garante vaga nos playoffs Ontem à noite, na última rodada da temporada oficial da NBA, o New Jersey Nets derrotou o Boston Celtics, por 102 a 93, e garantiu vaga para os playoffs na Conferência Leste. Por sua vez, embora tenha vencido o Toronto Raptor, por 104 a 95, o Cleveland Cavaliers não se classificou porque dependia de uma derrota do Nets para avançar aos playoffs. Em Orlando, o Miami Heat, equipe com melhor performance na Conferência Leste, se despediu com uma vitória sobre o Magic, por 98 a 93. Outros resultados: Sixers 110, Hawks 86; Bobcats 97, Pistons 86; Knicks 113, Wizards 105; Clippers 86,Hornets 75; Mavericks 108, Grizzlies 88; Timberwolves 95, Spurs 73; Pacers 85, Bulls 83; Rockets 106, Supersonics 78.