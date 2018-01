NBA: Nets, líder da Divisão do Atlântico, vence Celtics O ala-armador Vice Carter marcou modestos 15 pontos nesta noite, mas isso foi suficiente para torná-lo o cestinha do Jersey Nets na vitória da equipe por 79 a 74 contra o Boston Celtics. O Nets, campeão da Divisão do Atlântico e terceiro colocado na Conferência Leste, com 48 vitórias e 31 derrotas, também contou com o bom desempenho do reserva Clifford Robinson, com 14 pontos, e do ala Richard Jefferson, com 12. O Celtics, por sua vez, somou três derrotas seguidas e está na 11ª posição na Coferência Leste, com 32 vitórias e 47 derrotas. A equipe de Boston foi liderada por Paul Pierce, com 22 pontos, enquanto o ala Ryan Gomes anotou 17 pontos e 14 rebotes, e Tony Allen marcou 11 pontos.