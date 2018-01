NBA: Nets são os campeões do Leste O New Jersey Nets sagrou-se campeão da Conferência do Leste, ao derrotar, nesta sexta-feira à noite, o Boston Celtics por 96 a 88. Com este resultado, os Nets fecharam a série por 4 a 2. Agora, a equipe liderada pelo armador Jason Kidd aguarda o campeão do Oeste, que poderá ser o Los Angeles Lakers ou o Sacramento Kings. Kidd anotou 15 pontos, 13 assistências e 13 rebotes para o New Jersey. Pelo lado dos Celtics, Kenny Anderson foi o destaque com 18 pontos.