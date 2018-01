NBA: Nets vai à forra e vence o Celtics Na sexta-feira à noite, o New Jersey Nets perdeu para o Boston Celtics por 99 a 96. No sábado, menos de 24 horas depois, jogando em sua quadra, o Nets foi à forra e venceu o time de Boston por 103 a 83, com destaque para o ala-armador Vince Carter, que fez 25 pontos, recuperou oito bolas debaixo do aro e deu quatro assistências. Foi a quinta vitória do Nets nas últimas 10 partidas. Outros resultados da rodada: Orlando Magic 83 x 78 Sacramento Kings (prorrogação) New York Knicks 98 x 109 New Orleans Hornets Indiana Pacers 89 x 101 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 101 x 91 Charlotte Hornets Utah Jazz 90 x 108 Cleveland Cavaliers