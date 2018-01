NBA: New Jersey vence 1ª do Charlotte O New Jersey Nets saiu na frente do Charlotte Hornets, neste domingo, em casa, no primeiro confronto da melhor-de-sete pela semifinal dos playoffs da NBA. Com uma atuação decisiva de Jason Kidd, o primeiro classificado da Conferência Leste marcou 99 a 93 no placar. O pivô Elden Campbell, dos Hornets, esteve brilhante no período final, no qual marcou 11 de seus 22 pontos. Mas Kidd desequilibrou, com seus 21 pontos, sete assistências e sete rebotes. O segundo confronto será nesta terça-feira, novamente em Nova Jersey. Neste domingo, em Detroit, com 30 pontos de Cliff Robinson e 26 de Jerry Stackhouse, o Detroit Pistons derrotou o Boston Celtics por 96 a 84. Os donos da casa foram eficientes não só no ataque como no sistema defensivo e limitaram as ações dos principais cestinhas do Boston, Paul Pierce e Antoine Walker, que fizeram 20 e 19 pontos, respectivamente. Pela Conferência Oeste, o Sacramento Kings soube como marcar o ala alemão Dirk Nowitzki e, em casa, bateu o Dallas Mavericks 108 a 91. As duas equipes se enfrentam novamente nesta segunda-feira, em Sacramento.