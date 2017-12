NBA: New Orleans Hornets contrata o brasileiro Marquinhos O ala Marquinhos, de 22 anos, nascido no Rio, vai disputar a Liga Norte Americana de Basquete (NBA), depois de ter sido selecionado no draft. O jogador assinou contrato de dois anos com o New Orleans Hornets. ?Estou contente com a oportunidade?, declarou. "O time mescla experiência com juventude. Temos jogadores como Peja Stojakovic e Desmond Mason atuando ao lado de Tyson Chandler e David West. Tenho certeza de que daremos muito trabalho na temporada que vem?, completou o jogador. Marquinhos defendeu o Vasco, o Corinthians/Mogi, o Premiata Montegranaro (Itália) e o Objetivo/São Carlos.