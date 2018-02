NBA: Nowitzki faz a diferença O ala alemão Dirk Nowitzki fez 28 pontos, pegou 10 rebotes e, mais uma vez, liderou o ataque do Dallas Mavericks, que venceu ontem o New Orleans Hornets, por 90 a 86. Foi a segunda vitória dos Mavericks nas últimas três partidas e a 12ª consecutiva jogando contra os Hornets, incluindo as três disputadas entre as duas equipes na atual temporada da NBA. Desde 1999, os Hornets não sabem o que é vencer os Mavericks. Completaram a rodada: Cleveland Cavaliers 92 San Antonio Spurs 94; New York Knicks 117 Los Angeles Lakers 115; Utah Jazz 87 Los Angeles Clippers 86.