NBA: Nuggets vence Warriors por 95 a 92 Ao acertar os lances livres quando faltavam seis segundos para o encerramento da partida, Andre Miller garantiu a vitória do Denver Nuggets por 95 a 92 sobre o Golden State Warriors, na noite de sábado pela NBA. O Nuggets (43-34) venceu duas partidas consecutivas e é o líder da Divisão Noroeste e terceiro colocado na Conferência Oeste. O ala Carmelo Anthony, do Nuggets, com 28 pontos, foi o cestinha do jogo. O Warriors (30-6), 14º colocado da Oeste e sem chances de se classificar para a fase final, foi liderado por Derek Fisher, com 19 Pontos. Outros resultados New Jersey Nets 102 x 108 Cleveland Cavaliers Washington Wizards 86 x 89 Miami Heat 89 Chicago Bulls 75 x 89 Philadelphia Sixers Dallas Mavericks 101 x 77 New Orleans Hornets Utah Jazz 110 x 93 Portland Trail Blazers