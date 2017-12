NBA: Oeste vence Leste no Jogo das Estelas O time do Oeste derrotou o do Leste no Jogo das Estrelas da temporada 2004 da liga de basquete norte-americana (NBA), na noite deste domingo, em Los Angeles. Placar final: 136 a 132. O cestinha da partida foi Shaquille O?Neal (L.A. Lakers), que marcou 24 pontos na vitória do Oeste, com onze rebotes e uma assistência. "Dá para acreditar?", gritava O?Neil para o público, pouco depois de ter sido aclamado o jogador mais importante entre as estrelas.