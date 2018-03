NBA: Okafor é eleito novato do ano O ala Emeka Okafor, do Charlotte Bobcats, foi eleito nesta quarta-feira o novato do ano da NBA. Com médias de 15,9 pontos e 10,9 rebotes por jogo, Okafor recebeu 514 pontos na votação dos jornalistas especializados dos Estados Unidos e Canadá. Depois de quatro anos, o ala é o primeiro jogador vindo da faculdade a ganhar o prêmio. Também nesta quarta, o ala Ben Gordon, do Chicago Bulls, segundo lugar entre os novatos, faturou o título de melhor sexto jogador, que é o jogador que mais se destaca vindo do banco de reservas. Gordon teve 513 pontos, contra 257 de Ricky Davis, do Boston Celtics, o segundo colocado.