NBA: O´Neal brilha e Miami vence O pivô Shaquille O´Neal, com excelente atuação individual, fez 33 pontos e 18 rebotes na vitória de ontem à noite, em Toronto, do Miami Heat sobre o Toronto Raptors, por 111 a 96. "O importante é que a equipe reencontrou o caminho do triunfo e mostramos nosso melhor jogo", resumiu O´Neal. Pelo Toronto, o pivô brasileiro Rafael Araújo jogou 15 minutos, anotou dois pontos, obteve quatro rebotes e fez uma assistência. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Boston Celtics 100 Indiana Pacers 86; Washington Wizards 117 Filadélfia Sixers 107; Cleveland Cavaliers 114 Memphis Grizzlies 111; Detroit Pistons 87 Denver Nuggets 70; Milwaukee Bucks 115 Phoenix Suns 121; New Orleans Hornets 77 Houston Rockets 82; Minnesota Timberwolves 104 Atlanta Hawks 87; Utah Jazz 109 Seattle SuperSonics 100; Portland Trail Blazers 88 Dallas Mavericks 95 Los Angeles Clippers 105 Los Angeles Lakers 89; Golden State Warriors 99 New Jersey Nets 113.