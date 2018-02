NBA: O´Neal e Wade destaques do Heat Shaquille O´Neal fez 33 pontos e Dwyane Wade, 30, na em partida de ontem à noite em que o Miami Heat venceu o New York Knicks por 97 a 82. Foi a 12ª vitória consecutiva do Miami Heat na atual temporada da NBA. O´Neal e Wade são os primeiros jogadores de uma equipe do basquete profissional norte-americano a fazer 30 pontos numa mesma partida, desde que Glen Rice e Khalid registraram essa façanha em 1995 pelo Filadélfia. Outros resultados: Washington 96, Utah 95; Chicago 94, Filadélfia 88; Boston 113, New Orleans 100; Dallas 104, Charlotte 93; Orlando 97, Portland 92.