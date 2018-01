NBA: outro "triple-double" de Bibby Com 17 pontos, 11 assistências e 10 rebotes, Mike Bibby registrou o segundo "triple-double" (dois dígitos em três quesitos) de sua carreira, na vitória de ontem do Sacramento Kings sobre o Cleveland Cavaliers, por 123 a 96. LeBron James, do Cleveland, que na rodada de quarta-feira se transformou no jogador mais jovem da NBA a conseguir um triple-double, quinta-feira fez 18 pontos, oito rebotes e seis assistências. O brasileiro Anderson Varejão marcou seis pontos para o Cleveland.