NBA: Pacers e Houston vencem O Indiana Pacers venceu ontem à noite o Boston Celtics, por 82 a 79, empatando em 1 a 1 a série de melhor de sete entre as duas equipes nos playoffs da NBA. Destaque para Regie Miller, com 28 pontos, autor da cesta decisiva quando faltavam 37 segundo para o final da partida. No outro jogo, o Houston Rockets superou o Dallas Mavericks, em Dallas, por 113 a 111. Houston lidera a série com duas vitórias sobre o Dallas.