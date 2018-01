NBA: Pacers e New York Knicks se destacam Sem contar com os astros Jermaine O´Neal, que está com pneumonia, e Jamaal Tinsley, contundido, o Indiana Pacers derrotou em casa, na noite de segunda-feira, o Seattle Supersonics por 115 a 96. Com o resultado, o Pacers interrompeu uma série de quatro derrotas consecutivas. Outro destaque da rodada da NBA foi a partida entre o New York Knicks e o Phoenix Suns, em Nova York, que teve nada menos que três prorrogações. Ao final dos três tempos extras, vitória do Knicks por 140 a 133. Outros resultados: Chicago Bulls 92 x 93 Milwaukee Bucks; New Orleans Hornets 103 x 86 Charlotte Bobcats; e Denver Nuggets 120 x 110 Boston Celtics.