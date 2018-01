NBA paga US$ 90 mi a jogador alemão O jogador alemão de basquete Dirk Nowitzki se converteu nesta quarta-feira em um dos atletas mais bem pagos do mundo. Ele vai receber US$ 90 milhões do Dallas Mavericks para atuar na NBA por seis temporadas - até 2008. Com o contrato, Dirk se transforma no segundo atleta mais bem pago da Alemanha. Fica atrás apenas do tetracampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, que ganha perto de US$ 34 milhões anuais.