NBA: Parker brilha na vitória dos Spurs O francês Tony Parker fez 23 pontos na vitória, ontem à noite, por 83 a 77, do San Antonio Spurs sobre o Minnesota Timberwolves. O argentino Manu Ginóbili também se destacou ao anotar três tiros livres quando faltavam 25 segundos para o encerramento da partida. Outros resultados: Toronto Raptors 112 Houston Rockets 92; Boston Celtics 98 Atlanta Hawks 103; New Jersey Nets 113 Orlando Magic 106; New York Knicks 113 Washington Wizards 92; Memphis Grizzlies 87 Utah Jazz 65; Detroit Pistons 97 Seattle SuperSonics 85; New Orleans Hornets 90 Portland Trail Blazers 80; Milwaukee Bucks 91 Chicago Bulls 105; Denver Nuggets 112 Dallas Mavericks 114; Sacramento Kings 118 Los Angeles Clippers 114; Phoenix Suns 111 Miami Heat 93; Los Angeles Lakers 119 Filadélfia Sixers 93.