NBA: Phoenix faz 3 a 0 nos playoffs O Phoenix Suns, do armador Leandrinho, derrotou ontem à noite o Memphis Grizzlies, por 110 a 90, e agora está com 3 a 0 na série melhor de sete jogos. Mais uma vez, o pivô Amare Stoudemire brilhou no ataque do Phoenix, fazendo 30 pontos e pegando 9 rebotes.